Чудовищная авария на заснеженной дороге: 71 пострадавший

На трассе в штате Висконсин на северо-западе США из-за плохой видимости на обледенелой дороге случилось незначительное ДТП. Однако оно привело к цепной реакции и превратилось в крупнейшую в истории региона аварию, передает Пятый канал.
В результате столкновения 131 автомобиля один человек погиб, 71 пострадал. Чтобы пробраться к раненым, спасателям пришлось преодолеть настоящую полосу препятствий из покореженных машин.
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