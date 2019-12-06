В Петербурге пьяный водитель спровоцировал аварию с 13 машинами

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП. Иномарка вылетела через газон на встречную полосу и протаранила 13 автомобилей.
По данным телеканала "360", на счету виновника аварии за последний год уже 105 зафиксированных нарушений правил дорожного движения. Однако штрафы он не оплачивает.
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