Под Нижним Тагилом разыскивают убийцу лося

На обочине Серовской трассы в районе поселка Горбуново под Нижним Тагилом обнаружили мертвого лося, сообщает портал tagilcity.ru. На месте работали сотрудники ГИБДД.
По оценкам специалистов, животное было сбито ночью. Водитель с места ДТП скрылся. Проводится проверка, ведется поиск виновника аварии. Ему грозит административное наказание.
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