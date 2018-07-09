Российский бизнесмен с семьей залетел под фуру

Владелец омской сети магазинов "Крестьянский двор" Алексей Глазачев выложил фотографию из больницы после страшного ДТП на трассе Омск – Новосибирск, сообщает портал gorod55.ru. Предприниматель рассказал, что автомобиль, за рулем которого он находился, вынесло на встречную полосу под фуру.

В машине находились также его жена и двое детей. Пассажиры отделались "одной царапиной на троих" и испугом, а вот бизнесмен сломал ногу и получил массовые поражения осколками стекла.

Публикация от Алексей Глазачев (@aleksey_glazachev) 8 Июл 2018 в 7:10 PDT