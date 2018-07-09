Очевидцы сняли жуткие последствия смертельной аварии под Нижним Новгородом

Рядом с автозаправочной станцией на улице Котельникова в Богородском районе Нижегородской области на большой скорости столкнулись две иномарки, передает портал newsnn.ru. От удара одну машину отбросило на отбойник. Водитель и пассажир оказались заблокированы внутри. Подушки безопасности в автомобиле не сработали – от полученных травм люди скончались на месте. Еще один человек был доставлен в больницу. Очевидец снял на видео жуткие последствия смертельного ДТП.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!