В Румынии перевернулся туристический автобус с детьми

Вечером 8 июля на трассе неподалеку от города Сучава на северо-востоке Румынии перевернулся автобус, в котором находились 43 ребенка из Белоруссии, сопровождающие лица и водитель, пишет "Газета.ru". Медицинская помощь потребовалась 19 пассажирам, в том числе 17 несовершеннолетним.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Дети направлялись на отдых в Болгарию.