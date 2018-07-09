В огненном ДТП с грузовиком под Тулой погибли три человека

В ночь на 9 июля на дороге Тула – Белев в районе деревни Хопилово в Ленинском районе Тульской области столкнулись грузовик Volvo и ВАЗ-2115, передает РИА ФАН. От удара легковушка загорелась.
Водитель и два пассажира ВАЗа скончались. Водитель грузовика доставлен в больницу. По факту произошедшего ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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