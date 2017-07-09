Движение по Тверской улице открыли раньше срока

В Москве в рамках программы "Моя улица" были завершены работы по прокладке кабельной канализации на Тверской улице. В результате движение было восстановлено раньше срока, передает агентство городских новостей "Москва".

"Завершающий этап прокладки кабельных коммуникаций на этом участке планировалось провести за двое суток. Движение для автомобилей было перекрыто с 00:01 8 июля и должно было возобновиться в ночь с 9 на 10 июля", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, работы были проведены в сжатые сроки для удобства жителей города и гостей столицы.

