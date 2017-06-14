Водитель Infinity объявлен в розыск после смертельного ДТП

Автомобили Infinity и Volkswagen столкнулись на 30 километре Киевского шоссе в Москве. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen.

ДТП произошло приблизительно в пять часов утра 9 июня, однако известно стало о нем лишь спустя пять дней. Сообщается, что водитель Infinity решил развернуться через сплошную полосу на трассе. Совершая маневр, он столкнулся с Volkswagen, в котором находились мужчина и женщина.

От удара 55-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Водитель этого автомобиля, 64-летний пенсионер, с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщает в соцсети "ВКонтакте" паблик Mash.

"Управлявший Inifinity скрылся с места происшествия, он объявлен в розыск", – цитирует представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД агентство городских новостей "Москва". Материалы полиции по факту ДТП переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Правоохранители уже выяснили, что внедорожник принадлежит московскому предпринимателю Михаилу Акопову. В момент ДТП он находился в Испании. По неподтвержденным данным, Inifinity мог управлять в злополучное утро 20-летний сын бизнесмена Дмитрий Акопов.

Как писали Dni.ru, еще одна трагедия произошла на Каширском шоссе. Там водитель Subaru не справился с управлением и влетел в остановку. В результате ДТП погиб пешеход, госпитализированы два человека, в том числе водитель иномарки.