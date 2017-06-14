Автомобиль насмерть сбил пешехода на остановке в Москве

На юге столицы водитель Subaru не справился с управлением и влетел в остановку. В результате ДТП погиб пешеход, госпитализированы два человека, в том числе водитель иномарки, передает сетевое издание m24.ru.

Авария произошла на Каширском шоссе. Обстоятельства случившегося устанавливаются.