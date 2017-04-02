Как платные парковки изменили Москву

Парковочные места – больная мозоль для москвичей. Столица не справляется с огромными потоками автомобилей и ищет разные варианты решения проблемы парковки, начиная с запретов оставлять машину в центре и заканчивая неидеально организованными платными парковками. В чем же заключается основная боль владельцев автомобилей в Москве и почему европейские решения тут не работают объяснила для Dni.Ru Ксения Загоскина, основательница российского сервиса-антиэвакуатора CrocoDie.

Осенью 2012 года появились первые платные парковочные места в Москве. Это был пилотный проект, под который попали улицы Каретный ряд и Петровка. Если вам часто приходилось бывать в центре столицы на автомобиле, вы наверняка помните, какие мучения вызывала мысль о том, чтобы отправиться в центр за рулём. Машинами были заняты все улицы. Нельзя было нигде ни встать, ни проехать, ни пройти. Легко было задеть чей-то автомобиль. И так же легко – получить повреждения, припарковавшись в центре. Потому что парковка по обе стороны дороги вдоль двух противоположных полос движения создавала неизбежность движения по встречке и сложных разъездов. А про три ряда таксистов у магазинов и гостиниц даже вспоминать не хочется.

Платная парковка тогда казалась разумной мерой, чтобы исправить ситуацию с пробками и снизить аварийность движения в центре. Тем не менее, новость о пилотной платной парковке многие встретили с негодованием. Это было непривычное нововведение, ведь до этого за парковку на улице не платили. Трудно понять, почему нужно платить за то, что всю жизнь было бесплатным.

Летом 2013 года парковка стала платной на большинстве улиц внутри Бульварного кольца. Еще через год платные парковки добрались до пределов Третьего транспортного кольца. Стало комфортнее передвигаться по центру, но жители центральных районов Москвы столкнулись с необходимостью оформления резидентных разрешений. Также пришлось в срочном порядке оборудовать дворы шлагбаумами, потому что желающих стоять бесплатно оказалось слишком много – они вплотную заставляли дворы так, что выехать не представлялось возможным. И чтобы мог выехать один, приходилось обзванивать целую толпу людей и играть в автомобильный тетрис.

С одной стороны, на центральные улицы пришел порядок. С другой, – странно отобрать у людей возможность парковаться в центре при помощи установки знаков "Остановка запрещена", не предложив ничего взамен (немного платных парковочных мест – слабая альтернатива). Удивительно, что в центре продолжаются застройки жилых комплексов, а парковочных комплексов никто не строит. Ведь и жителям, и тем, кто приезжает в центр на работу, всё равно не хватает мест. Бизнес-центров много, но далеко не все оборудованы парковками. А если и оборудованы, то их вместительность ограничена.

Именно в ЦАО сосредоточено наибольшее количество офисов, музеев, театров, ресторанов. Перехватывающие парковки оказались удобными для автовладельцев, которые оставляют машины на окраине и добираются в центральную часть города на метро. Но, к сожалению, это мало сказывается на улучшении транспортной ситуации в целом. Во-первых, перехватывающие парковки рассчитаны на пять с лишним тысяч машиномест. Во-вторых, не все готовы променять комфорт личного автотранспорта на поездку в метро.

В конце 2015 года платная парковка вышла за пределы ТТК и "поползла" во все стороны. В самых неожиданных местах стали вырастать "кресты" 3.27, а парковочные места стали требовать оплаты. Мы имеем бесчисленное количество запрещающих парковку знаков в спальных районах, где припаркованные машины никому не мешают. А еще разъяренных жителей столицы, которых вынуждают отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Многие собираются на митинги и отстаивают право спокойно парковаться у себя "на районе". Кому-то удаётся отвоевать эту возможность, кому-то – нет.

Отдельного внимания заслуживает отсутствие нормальных парковок вблизи школ, детских садов и больниц. И жертвами эвакуации автомобилей становятся люди, которые приезжают навещать родных или привозят их к врачу или отвозят ребенка в сад. Все мы люди и понимаем, что иногда невозможно идти с больным ребенком на руках или пожилым человеком полквартала. Но никто не будет вникать в обстоятельства – машину просто эвакуируют.

Трудности в связи с запретом парковки коснулись не только простых граждан, но и владельцев бизнеса. Запретив остановку и стоянку вдоль многих улиц, власти лишили дохода сотни торговых точек. Самая знаменитая история – про Кутузовский проспект, где владельцы магазинов вынуждены были прекращать торговлю, так как потенциальным покупателям стало неудобно до них добираться.

Эвакуация в Москве вообще претендует на отличный бизнес-проект и не всегда законна. К примеру, когда среди ночи внезапно на дороге устанавливают запрещающие знаки, быстро эвакуируют автомобили, а наутро люди вынуждены отправляться на штрафстоянку вместо работы. Из меры борьбы с автохамами эвакуация превратилась в дополнительную меру наказания водителей помимо штрафов за неправильную парковку, в итоге водителям приходится платить в несколько раз больше.

Кстати, на обжалование штрафов за неправильную парковку порой стоят очереди. Все потому, что люди на самом деле оплачивали, но это по каким-то причинам прошло мимо системы. Или же, например, номер парковки в приложении не соответствует номеру, который указан на табличке. Система оплаты парковок далека от совершенства. И не всем удается обжаловать штраф. Многие не пытаются бороться, потому что выстоять очередь и доказать, что ты прав, требует много времени и моральных сил. Проще оплатить.

Москва еще не знала такого гнева автовладельцев, как последние пару лет. А власти Москвы все продолжают наступать платным паркингом на все возможные и невозможные улочки, называя это мерой улучшения транспортной обстановки в городе и приводят в пример успешный опыт стран Европы. При этом пробки как были, так и остались, а сравнивать Москву с городами Европы нецелесообразно. Всё-таки у людей другой менталитет, другие законы, другие условия содержания автомобилей.

Прежде всего, европейские города не застраивают с такой интенсивностью, как Москву и Московскую область. В Европе не строят тысячи квадратных метров жилых и торговых площадей, не подумав о том, как все это дальше будет функционировать. Транспортная инфраструктура – жизненно важный орган любого большого города, и если не учитывать ее при новых застройках, то коллапс неизбежен. В Москве же активно строят и в центре, и за МКАДом. А как там дальше жители новых домов будут ездить на работу, на учёбу или по другим делам – увы, никого не волнует. Вообще, отказ жителей от личных автомобилей в пользу общественного транспорта – одна из главных целей транспортной политики. Власти полагают, что это и есть главное решение транспортной проблемы.

Публикация от Константин Малтызов (@konstantinmaltyzov) Апр 1 2017 в 4:17 PDT

И про наш менталитет. Покупая автомобиль, мы обычно не думаем о том, что на этом траты не заканчиваются. По умолчанию автовладелец считает, что как-нибудь и где-нибудь удастся его поставить, и это "где-нибудь" непременно должно быть бесплатным. В Европе же нет ничего зазорного в том, чтобы платить за стоянку автомобиля. Поэтому, покупая автомобиль, европеец готов отдавать деньги и за платную автостоянку, и за парковку на улице. Хочется также привести в пример и восточный опыт: в Японии в принципе невозможно приобрести автомобиль, если нет личного парковочного места не более чем в двух километрах от места жительства. Там парковки размечены, подписаны, и претендовать на чужие места незаконно – в случае нарушения можно обратиться в соответствующие надзорные органы. Подержанные машины даже продаются вместе с местами!

В Москве тоже можно купить машиноместо. В некоторых новостройках Москвы и Подмосковья предлагают приобрести и место для авто неподалеку на многоуровневой парковке (около миллиона рублей). Даже если в семье есть автомобиль или планируется его покупка, лишь единицы готовы на подобные траты, особенно если стоимость машины в полтора-два раза ниже стоимости стоянки. Несколько проще обстоят дела с платными стоянками: их выбирают больше автомобилистов, но количество стоянок не способно вместить всех желающих.

Публикация от @d_karzan Янв 7 2017 в 5:39 PST

Когда есть привычка пользоваться благами бесплатно, естественно, что расширение зоны платной парковки воспринимается как желание отобрать у населения деньги. Привить людям ответственность за личный транспорт непросто, хотя это важная мера на пути к тому, чтобы жить с комфортом и взаимоуважением. Одним только строительством автостоянок не обойтись, важно разрабатывать меры (тарифные сетки, льготы и др.), при помощи которых машиноместа станут доступнее.

Сейчас предоставляются бесплатные парковочные места для инвалидов и многодетных семей (только на одну машину на семью). Но этого для растущего количества автовладельцев мало. Реальность в любом случае такова, что парковочных мест остро не хватает. Ни бесплатных, ни платных. В таких обстоятельствах любой автомобилист легко может стать нарушителем. Во-первых, из-за ошибки системы, когда можно получить штраф ни за что. Во-вторых, из-за вынужденного нарушения правил остановки и стоянки, когда необходимо куда-либо попасть, а машину приходится оставлять, где повезёт (например, на единственно свободном парковочном месте для инвалидов или на полукруглой разметке, обозначающей конец и начало парковки). И речь не об автохамстве. А о том, что у людей безвыходная ситуация.

История с платными парковками в Москве, несмотря на несистемность введения и не очень высокую организацию, в то же время показывает, кто есть кто, и заставляет людей думать и принимать решения. Именно благодаря расширению зоны платных парковок люди стали объединяться в инициативные группы, противостоять, предлагать идеи по улучшению города и продвигать их. Это непросто, но это говорит о том, что люди реально хотят, чтобы они сами и их дети жили в комфортной среде.