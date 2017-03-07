Последствия крупного ДТП в Москве попали на видео

Несколько машин столкнулись на участке Третьего транспортного кольца в районе Нижегородской улицы в Москве. Последствия аварии сняли на видео, запись опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что на дороге стоят четыре поврежденных автомобиля. Между ними – небольшое пространство, позволяющее другим участникам движения проезжать аварийный участок только в один ряд. В результате ДТП образовался серьезный затор.
Причиной стало усиление антироссийских настроений в странах ЕС
Солистка группы "Самоцветы" рассказала об отношениях с Примадонной
Юная звезда ток-шоу расплакалась в студии
Бывший президент США ведет себя весьма странным образом