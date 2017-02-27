Украина пересела на российские авто

Несмотря на совокупное падение продаж российских автомобилей за границу, экспорт отечественных машин на Украину растет. Эксперты отмечают, что капитал нашей страны полностью так и не ушел из Киева.

Сейчас Украина занимает третье место среди основных импортеров российского автопрома, сообщает газета "Известия". В 2016 году продажи на Украину составили 6,8 тысячи машин, что в сравнении с позапрошлым годом больше на 2,4 тысячи штук. Прибыль с экспорта автомобилей составила 78 миллионов долларов, а годом ранее – лишь 37,8 миллиона долларов.

"Несмотря на политическую напряженность, наши экономики работают на одних технических стандартах и глубоко интегрированы, при этом достаточно дешевая логистика, что с точки зрения бизнеса по-прежнему выгодно", – заявили в Российском экспортном центре. При этом специалисты отмечают, что на Украине до сих пор действуют такие организации, как Сбербанк и "ВымпелКом".

"Если у нас есть коммерческие интересы, то почему бы нам не остаться в стране, тем более внутри России спрос упал, поэтому неудивительно, что компании начали компенсировать это переориентацией на экспорт", – считает доцент кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Галина Кузнецова. Она отметила, что до событий в Киеве Украина была главным импортером российских автомобилей.

Между тем совокупный спад зарубежных продаж в 2016 году составил 30,6% в натуральном выражении относительно показателей 2015 года. Среди главных причин эксперты называют снижение экспорта в Казахстан, падение спроса на отечественный автопром за рубежом и сокращение объемов производства машин.

Отметим, на первом месте в рейтинге импортеров российского авто находится Белоруссия, закупившая в 2016 году 25,2 тысячи машин на 302,6 миллиона долларов. Вслед за ней идет Казахстан с 15,2 тысячами штук на 247 миллионов рублей. Также интерес к нашим автомобилям зафиксировали в Германии, Ливане, Китае, Венгрии, Вьетнаме и Кубе.