Украина пересела на российские авто
Сейчас Украина занимает третье место среди основных импортеров российского автопрома, сообщает газета "Известия". В 2016 году продажи на Украину составили 6,8 тысячи машин, что в сравнении с позапрошлым годом больше на 2,4 тысячи штук. Прибыль с экспорта автомобилей составила 78 миллионов долларов, а годом ранее – лишь 37,8 миллиона долларов.
"Несмотря на политическую напряженность, наши экономики работают на одних технических стандартах и глубоко интегрированы, при этом достаточно дешевая логистика, что с точки зрения бизнеса по-прежнему выгодно", – заявили в Российском экспортном центре. При этом специалисты отмечают, что на Украине до сих пор действуют такие организации, как Сбербанк и "ВымпелКом".
"Если у нас есть коммерческие интересы, то почему бы нам не остаться в стране, тем более внутри России спрос упал, поэтому неудивительно, что компании начали компенсировать это переориентацией на экспорт", – считает доцент кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Галина Кузнецова. Она отметила, что до событий в Киеве Украина была главным импортером российских автомобилей.
Между тем совокупный спад зарубежных продаж в 2016 году составил 30,6% в натуральном выражении относительно показателей 2015 года. Среди главных причин эксперты называют снижение экспорта в Казахстан, падение спроса на отечественный автопром за рубежом и сокращение объемов производства машин.
ожил ,люблю Российский автопром :') pic.twitter.com/R76ZAbwKw5— Зырянов (@Igorekzyryanov) 25 февраля 2017 г.
Отметим, на первом месте в рейтинге импортеров российского авто находится Белоруссия, закупившая в 2016 году 25,2 тысячи машин на 302,6 миллиона долларов. Вслед за ней идет Казахстан с 15,2 тысячами штук на 247 миллионов рублей. Также интерес к нашим автомобилям зафиксировали в Германии, Ливане, Китае, Венгрии, Вьетнаме и Кубе.
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