Lada Vesta пробилась на немецкий рынок

Европейская версия Lada Vesta 21 февраля вышла на немецкий авторынок. Минимальная цена отечественной машины – примерно 12,5 тысяч евро.

Экспортная версия автомобиля полностью соответствует европейским нормам токсичности Евро-6. За границей Lada Vesta будет дополнительно оснащена калибровками блока управления и системой бортовой диагностики, сообщает "НСН" со ссылкой на Минпромторг России.

В остальном автомобиль соответствует стандартным технических характеристикам. "Немецким покупателям Lada Vesta будут предлагать с двигателем 1.6 мощностью 106 лошадиных сил", – сообщается в пресс-релизе ведомства.

В базовую комплектацию отечественной машины за 12490 евро входят кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, а также мультифункциональный руль и парктроник. Более того, специалисты добавили в экспортную версию датчики давления в шинах в связи с требованиями немецкого законодательства.

Улучшенная версия автомобиля обойдется немецкому покупателю в 13490 евро. В "Luxe"-комплектацию, помимо перечисленных выше функций, входят климат-контроль, обогрев лобового стекла и навигация заднего вида. Также в Lada Vesta встроена мультимедиасистема с семидюймовым экраном.

Отметим, что в максимальной комплектации покупателю будет доступна роботизированная коробка передач. Примечательно, что боковые подушки безопасности, изначально поставляемые в версии "Luxe", немцы смогут получить и в базовой комплектации.

Напомним, совокупный объем продаж Lada Vesta в России и за рубежом за 2016 год составил 284 тысячи автомобилей, из которых доля экспортных сделок составила 18,4 тысяч машин. С 21 февраля продукт "АвтоВАЗа" поступил и на рынок Венгрии.