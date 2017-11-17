Московский мажор прокатился по встречке на Рублевке
Видео экстремального вождения очередного столичного мажора было опубликовано в паблике "Богатые русские дети" в соцсети Instagram. На кадрах видно, что стремясь обогнать пробку на Рублево-Успенском шоссе, водитель выезжает на встречную полосу.
При этом, любитель экстрима буквально чудом избежал столкновения с другими автомобилями. На записи видно, как другие участники движения стараются ехать по обочине, чтобы не попасть в смертельное ДТП из-за мажора.
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