Тюлень-хулиган атаковал автомобиль

В Тасмании (Австралия) тюлень весом около 200 килограммов попытался залезть на припаркованный автомобиль. Теперь владельцу машины придется ремонтировать свою "ласточку": животное разбило лобовое стекло и помяло кузов автомобиля.

Жители Тасмании 26 декабря стали очевидцами необычной картины. Тюлень пытался взобраться на припаркованный автомобиль в 50 километрах от берега моря.

Ластоногого обнаружили около шести часов утра. К тому моменту хулиган уже успел испортить автомобиль, передает The Telegraph. Полиция предупредила жителей, чтобы в целях безопасности они не приближались к тюленю.





"Проснувшись, мы увидели большого-пребольшого тюленя на крыше автомобиля. Это, безусловно, не то, что вы ожидали бы увидеть на второй день Рождества," – рассказал очевидец Уильям Грегори. К счастью, тюлень никому из людей не навредил.

В итоге дикое животное было поймано. Полицейским пришлось связать авиа-вандала до приезда сотрудников службы парков и дикой природы. Они усыпили животного для дальнейшей транспортировки. По словам местных жителей, что подобные истории в этих краях случались и раньше.