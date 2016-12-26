Инициатива поддерживается жителями Московской области
Происшествие случилось на крупном перекрестке на севере столицы
Тюлень-хулиган атаковал автомобиль
Жители Тасмании 26 декабря стали очевидцами необычной картины. Тюлень пытался взобраться на припаркованный автомобиль в 50 километрах от берега моря.
Ластоногого обнаружили около шести часов утра. К тому моменту хулиган уже успел испортить автомобиль, передает The Telegraph. Полиция предупредила жителей, чтобы в целях безопасности они не приближались к тюленю.
"Проснувшись, мы увидели большого-пребольшого тюленя на крыше автомобиля. Это, безусловно, не то, что вы ожидали бы увидеть на второй день Рождества," – рассказал очевидец Уильям Грегори. К счастью, тюлень никому из людей не навредил.
В итоге дикое животное было поймано. Полицейским пришлось связать авиа-вандала до приезда сотрудников службы парков и дикой природы. Они усыпили животного для дальнейшей транспортировки. По словам местных жителей, что подобные истории в этих краях случались и раньше.
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