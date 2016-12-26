Инициатива поддерживается жителями Московской области
Происшествие случилось на крупном перекрестке на севере столицы
На Рублевском шоссе сгорел Mercedes
Очевидцы сообщают, что находящиеся неподалеку правоохранители вместе с водителем пытались справиться с огнем, но безуспешно. В результате автомобиль выгорел практически полностью. Видео было опубликовано Life.ru.
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