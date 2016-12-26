На Рублевском шоссе сгорел Mercedes

Вечером 26 декабря возле поста ГАИ на Рублевском шоссе загорелся автомобиль. Потушить пламя удалось только сотрудникам МЧС.

Очевидцы сообщают, что находящиеся неподалеку правоохранители вместе с водителем пытались справиться с огнем, но безуспешно. В результате автомобиль выгорел практически полностью. Видео было опубликовано Life.ru.