"Богиня!": поклонники ахнули от образа Топурии (видео)

Солистка "А’Студио" выложила в "Инстаграм" фото, на котором стоит на открытой площадке здания в белом наряде с узорами. Декольте позволило фолловерам увидеть красивую грудь Кети Топурии.
Подписчики предположили, что снимок был сделан во время отдыха артистки в Монако осенью 2019 года. О том, что кадр архивный, говорит и короткая подпись "До", передает Пятый канал. Россияне оставили звезде массу комплиментов. "Богиня!" – отметил один из поклонников певицы.
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