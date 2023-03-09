Генерал ВСУ назвал ЧВК "Вагнер" самым боеспособным российским подразделением

Комментируя обстановку на Бахмутском направлении и решение Генштаба украинской армии продолжить оборону Бахмута, генерал заявил, что основной целью боев является формирование собственных резервов для весеннего наступления.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды "Вагнера", — сообщил Сырский.

Сейчас ВСУ направляю в Бахмут отряды плохо подготовленных мобилизованных, которые оказываются на передовой после трехдневного обучения.

На это обратил внимание основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он обратился к Владимиру Зеленскому, призвав его не отправлять в Бахмут "стариков и детей", а выставить в боях за город самые боеспособные части ВСУ.

Свое видеообращение Пригожин записал, находясь в центре города у памятника танкистам, освободившим Артемовск (Бахмут) от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.