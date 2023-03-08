Пригожин: В России 140 миллионов человек, из которых больше половины – за справедливость

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на запрос из издания New York Times, заявил, что может быть несколько вариантов развития событий относительно будущего ЧВК "Вагнер" после взятия Бахмута. Либо эта операция станет последним рубежом, либо "музыкантов" станет больше за счет тех россиян, кто выступает за справедливость.

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