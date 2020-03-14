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Hi-tech

Технологии для бабушек: в России придумали необычное применение мусору

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Подмосковье занялись переработкой мусора весьма интересным способом. Бутылки из пластика и пищевые пленки могут послужить для создания чего-то нового.
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Переработкой мусора в Люберцах занимается компания "Восток". Там рабочие берут пластмассу и полиэтилен и делают из них лавочки. Интересно, что при их производстве вообще не используется древесина, поэтому скамью можно назвать экологичной.

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Технология создания одновременно проста и сложна. На предприятии есть конвейер, который оснащен специальными световыми лучами. Они опознают среди мусора пластик и отстреливают объекты. Специалисты отмечают, что вторсырье должно быть чистым, без примесей.

Для производства одной эколавочки требуется пять тысяч полиэтиленовых пакетов. Их необходимо расплавить при температуре 250 градусов вместе с песком. После смеси придают форму, а затем прессуют.

Возникает вопрос: сможет ли пластмассовая скамья быть прочной? Люди на производстве уверяют, что да. Она не сможет даже прогнуться. Изделие не раз испытывают на прочность. Стоимость такой лавочки достигает 13 тысяч рублей.

Специалисты также отмечают, что производство станет еще быстрее, если все жители перейдут на раздельный сбор мусора. Ведь среди него будет еще легче определять пластик.

Автор: 14 марта 2020, 17:09

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