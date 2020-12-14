В сервисах Google произошел массовый сбой

Пользователи сервисов Google жалуются на сбой. Уточняется, что при попытке зайти на "Ютуб", в "Google Документы", а также в почтовый ящик Gmail возникает ошибка.
С неполадками столкнулись российский юзеры. Компания на данный момент не дала никаких комментариев касательно ситуации.
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