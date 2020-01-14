Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Клиентам посоветовали создать копии файлов в облачном сервисе OneDrive и перейти на Windows 10, сообщает "Москва 24".
На сайте компании указано, что с 14 января пользователи больше не могут обратиться в службу технической поддержки Microsoft и получить обновление программного обеспечения. Компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 будут функционировать дальше, уточняет телеканал "360".
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