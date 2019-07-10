В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой

В среду днем российские пользователи пожаловались на неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на сайт Downdetector, который следит за популярными интернет-ресурсами.
Большинство юзеров (81%) испытали трудности при загрузке сайта. Другие пользователи (14%) рассказали о сбое при отправке сообщений, остальные (3%) пожаловались на сложности при входе в аккаунт. Больше всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Казани.
Знаменитую актрису сняли на балконе
Актера приметили в обществе миловидной блондинки
Шоумен не мог пройти мимо скандальной новости
Девочка лишний раз напомнила о себе
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не дает мне денег
аборт
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
Отношения с богатым мужчипной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Оформил на меня свой кредит
Больно заниматься сексом
Очень навязчивый
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?
Новая звезда шоу бизнеса
Чем болен Корчевников?