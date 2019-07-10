В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой

В среду днем российские пользователи пожаловались на неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на сайт Downdetector, который следит за популярными интернет-ресурсами.

Большинство юзеров (81%) испытали трудности при загрузке сайта. Другие пользователи (14%) рассказали о сбое при отправке сообщений, остальные (3%) пожаловались на сложности при входе в аккаунт. Больше всего о неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Казани.