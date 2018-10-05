В Испании представили капсулу скоростного поезда Hyperloop

Будущее наступает быстрее, чем многие из нас могли представить. На этой неделе в Испании состоялась презентация капсулы Hyperloop ("Гиперпетля") – высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 1200 километров в час. По словам бизнесмена, венчурного инвестора и композитора Александра Шульгина, Hyperloop – это революционная технология, которая ускорит коммуникации, создаст новые технологические отрасли и тысячи рабочих мест.



Презентации капсулы в испанском городе Кадис собрала политиков, бизнесменов и инвесторов со всего мира. Помимо Александра Шульгина, на мероприятии присутствовали сооснователь Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент компании Бибоп Греста, глава правительства Андалусии Сусана Диас, лидер итальянского "Движения пяти звезд" Беппе Грилло, а также гости из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Что такое HyperLoop? Это сверхскоростная вакуумная капсульная железная дорога, которая может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Инновационная технология позволит соединить большие расстояния удобным высокоскоростным транспортом, тем самым упростив коммуникации. К примеру, благодаря HyperLoop доставить посылку из Москвы во Владивосток можно будет в течение дня, а добраться из столицы до Санкт-Петербурга – за полчаса.





Представленная капсула HyperLoop обладает стильным, футуристическим дизайоном и чем-то напоминает фюзеляж самолета без крыльев. Передвигаться она будет внутри безвоздушной трубы. Над ее изготовлением трудились английские инженеры и дизайнеры, которые работают в проектах авиастроительной и космической индустрии.





По словам Александра Шульгина, капсула рассчитана на 32 пассажира. "Она на 85% сделана из композитных материалов – это 7,5 тысячи квадратных метров, 75 тысяч умных швов", – рассказал бизнесмен.





В свою очередь, Дирк Алборн отметил, что еще пять лет назад в идею капсульной железной дороги практически никто не верил. Он подчеркнул, что за последние годы энтузиазм скептиков серьезно угас, и сейчас те, кто еще вчера не верил в проект, задаются лишь одним вопросом – когда он будет реализован.



За прошедшие годы, рассказал Александр Шульгин, была проделана огромная работа, чтобы мечта наконец стала реальностью. "Это 250 тысяч инженерочасов, труд более тысячи человек со всего мира, которые объединились для решения этой задачи", – рассказал Шульгин.





Конечно, в реализации столь масштабного и инновационного проекта не обошлось без серьезных инвестиций. Шульгин был одним из первых, кто вложил средства в перспективный проект. Желающих проинвестировать в Hyperloop по-прежнему очень много. Проектом заинтересованы ведущие мировые компании. К примеру, отметил бизнесмен, одна из последних инвестиций была от американского финансового холдинга JP Morgan – 170 миллионов долларов.





Серьезный интерес к высокоскоростной капсульной железной дороге проявляют также Арабские Эмираты, Китай. Шульгин полагает, что коммерческие проекты будут запускаться первым делом именно в ОАЭ и Поднебесной.





Не обходится в реализации проекта капсульной железной дороги и без сложностей. Как отметил Шульгин, это связано с регуляторикой, сертификацией продуктов и в целом с работой с правительствами.

Бизнесмен уверен: Hyperloop принесет огромную пользу всему человечеству, создаст не только рабочие места, но и новые технологические сектора и направления деятельности. "Это будущее, которое можно легко понять. Все молодое поколение уже хорошо знает, что такое Hyperloop, оно готово к этой технологии", – резюмировал Шульгин.





Как отметил ранее Дирк Алборн, в отличие от всех видов железнодорожного транспорта, HyperLoop будет экономически выгоден. В компании подсчитали, что операционные расходы окажутся очень низкими, и проект выйдет на окупаемость уже через 8-12 лет.