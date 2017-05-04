Испытание гигантской мышеловки запечатлели на видео
Рычаг мышеловки-переростка имеет радиус один метр и развивает скорость 67 километров в час. Для натяжения пружины ему необходима электрическая лебедка. Свои испытания авторы снимали на высокоскоростную камеру. Автор видео рассказал, что приспособление предназначено для истребления енотов, живущих в местном лесу.
В крови телеведущей нашли запрещенные препараты
Владельцы конкурса пригрозили огромным штрафом и многолетней дисквалификацией
Музыкант поражен доходам своих коллег
Любовь призналась, что ее ни разу не звали в ЗАГС