Создана "говорящая бумага"

Ученые из университета штата Мичиган (США) создали "говорящий" материал. Являясь плоским и гибким, он способен вырабатывать звук из механических колебаний.

С помощью этого чудо-материала специалисты могут создавать "говорящую бумагу" и даже "поющие флаги". Основой ноу-хау является наногенератор электричества FENG.

Умный материал, представленный еще в конце 2016 года, способен преобразовывать механическую энергию в ток. Эксперты считали, что FENG станет основным источником питания для смартфонов и носимых устройств, сообщает журнал Nature Communication.

Но после ряда экспериментов ученые нашли другое интересное свойство материала. Специалистам удалось преобразовать электричество в механические колебания, после чего записать акустические волны.

Ведущий автор исследования Нельсон Сепульведа рассказал, как "говорящая бумага" может быть применена на практике. Он предложил представить газету, страницы которой одновременно являются и микрофоном, и динамиком. "Можно создать целый номер, который реагирует на речь и сам разговаривает с читателем", – говорит ученый.

Сепульведа наглядно продемонстрировал возможности разработки. Он встроил FENG во флаг, сделав таким образом из него громкоговоритель. Кроме того, ученый предлагает использовать материал для систем предупреждения об опасности, шумоподавления и других целей.