В Instagram произошел сбой

Вечером 24 апреля в социальной сети Instagram произошел крупный сбой. Пользователи жалуются на неполадки в работе официального приложения и веб-версии сервиса.

Причины сбоя остаются неизвестны. В руководстве социальной сети никак не прокомментировали произошедшее..



