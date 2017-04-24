В Instagram произошел сбой

Вечером 24 апреля в социальной сети Instagram произошел крупный сбой. Пользователи жалуются на неполадки в работе официального приложения и веб-версии сервиса.
INSTAGRAM. IS. DOWN. pic.twitter.com/hvXboMg13L— GrowthPup (@GrowthPup) 24 апреля 2017 г.
Причины сбоя остаются неизвестны. В руководстве социальной сети никак не прокомментировали произошедшее..
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