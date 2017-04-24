Такса получила премию за бешеную популярность

В Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей соцсетей 2016 года. Победителем Shorty Awards в номинации для животных стала такса по кличке Крузо.

Хозяева таксы из Канады регулярно публикуют фотографии питомца в различных образах. Видеозаписи с участием Крузо в YouTube посмотрели около 44 миллионов человек, а у его страницы в Facebook более полутора миллиона подписчиков. Такса даже украсила собой настенный календарь на 2017 год.

"Big debate tomorrow! Stay tuned for my video! �� Tag a friend who shouldn't miss it!!" ~ Crusoe Публикация от Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) Окт 18 2016 в 1:47 PDT

За победу боролись не только кошки и собаки, но и еж по кличке Лайонел. Хозяева фотографируют своего любимца в самых необычных условиях: например, в вафельном рожке или кофейной чашке. На его аккаунт в Instagram подписаны около 90 тысяч человек.

Happy #nationalicecreamday! In honor of the sweetest day of the year, buy a pair of Lionel Spike Cream stickers (link in bio) and get an extra sticker for FREE! Today only! ���������������� // Tag someone Публикация от Lionel And Lilo The Hedgehogs (@lionelthehog) Июл 17 2016 в 12:52 PDT

Примечательно, что животные были представлены не только в выделенной для них номинации. Пользователем Instagram 2016 года стал мопс Паг. Его аккаунт практически ничем не отличается от человеческого, в нем даже есть фотографии из путешествий. В 2017 году хозяева собаки выпустили книгу "Мопс Паг: король поп-культуры".

"When u get takeout and realize they gave u the wrong order" -Doug Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug) Окт 16 2016 в 5:29 PDT

Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные "зеркальные" торты. Фотографии ее кулинарных достижений "репостнула" даже американская певица Бритни Спирс.

Как приятно читать ваши комментарии, обнимаю вас��Мы делаем все возможное, чтобы Вы попробовали мои торты. It is so pleasant to read your comments, I'm embracing you�� We are doing our best so that you can taste my cakes�� Публикация от Olga Noskova ���� Ольга Носкова (@olganoskovaa) Июл 3 2016 в 3:53 PDT

Самым популярным актером в соцсетях члены жюри признали 14-летнего американца Гейтена Матараццо, известного по роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". Ранее он вошел в топ-100 влиятельных подростков 2016 года по версии американского журнала Time.