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Такса получила премию за бешеную популярность

Фото: instagram.com/crusoe_dachshund
В Нью-Йорке наградили самых активных и успешных пользователей соцсетей 2016 года. Победителем Shorty Awards в номинации для животных стала такса по кличке Крузо.
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Хозяева таксы из Канады регулярно публикуют фотографии питомца в различных образах. Видеозаписи с участием Крузо в YouTube посмотрели около 44 миллионов человек, а у его страницы в Facebook более полутора миллиона подписчиков. Такса даже украсила собой настенный календарь на 2017 год.

"Big debate tomorrow! Stay tuned for my video! �� Tag a friend who shouldn't miss it!!" ~ Crusoe

Публикация от Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund)

За победу боролись не только кошки и собаки, но и еж по кличке Лайонел. Хозяева фотографируют своего любимца в самых необычных условиях: например, в вафельном рожке или кофейной чашке. На его аккаунт в Instagram подписаны около 90 тысяч человек.

Примечательно, что животные были представлены не только в выделенной для них номинации. Пользователем Instagram 2016 года стал мопс Паг. Его аккаунт практически ничем не отличается от человеческого, в нем даже есть фотографии из путешествий. В 2017 году хозяева собаки выпустили книгу "Мопс Паг: король поп-культуры".

"When u get takeout and realize they gave u the wrong order" -Doug

Публикация от Doug The Pug (@itsdougthepug)

Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные "зеркальные" торты. Фотографии ее кулинарных достижений "репостнула" даже американская певица Бритни Спирс.

Самым популярным актером в соцсетях члены жюри признали 14-летнего американца Гейтена Матараццо, известного по роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". Ранее он вошел в топ-100 влиятельных подростков 2016 года по версии американского журнала Time.

Does anyone else love this pic as much as I do?? ������ #StrangerThings #netflix

Публикация от Gaten Matarazzo (@gatenm123)

Автор: Константин Улюкаев24 апреля 2017, 09:43

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