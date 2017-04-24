Такса получила премию за бешеную популярность
Хозяева таксы из Канады регулярно публикуют фотографии питомца в различных образах. Видеозаписи с участием Крузо в YouTube посмотрели около 44 миллионов человек, а у его страницы в Facebook более полутора миллиона подписчиков. Такса даже украсила собой настенный календарь на 2017 год.
За победу боролись не только кошки и собаки, но и еж по кличке Лайонел. Хозяева фотографируют своего любимца в самых необычных условиях: например, в вафельном рожке или кофейной чашке. На его аккаунт в Instagram подписаны около 90 тысяч человек.
Примечательно, что животные были представлены не только в выделенной для них номинации. Пользователем Instagram 2016 года стал мопс Паг. Его аккаунт практически ничем не отличается от человеческого, в нем даже есть фотографии из путешествий. В 2017 году хозяева собаки выпустили книгу "Мопс Паг: король поп-культуры".
Среди номинантов на премии за успехи в соцсетях оказалась россиянка Ольга Носкова. Жительница Уфы готовит уникальные "зеркальные" торты. Фотографии ее кулинарных достижений "репостнула" даже американская певица Бритни Спирс.
Самым популярным актером в соцсетях члены жюри признали 14-летнего американца Гейтена Матараццо, известного по роли Гавроша в мюзикле "Отверженные". Ранее он вошел в топ-100 влиятельных подростков 2016 года по версии американского журнала Time.
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