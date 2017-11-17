Неизвестная материя заинтриговала ученых

Раньше считалось, что за это отвечают пульсары Geminga и PSR B0656+14. Специалисты из Мэрилендского университета провели исследование в мексиканской гамма-обсерватории.

Выяснилось, что пульсары не могут быть источником избыточного числа позитронов, прилетевших к нашей планете из-за пределов Солнечной системы. По утверждению ученых, они бы не смогли преодолеть такое расстояние, сохранив свое количество, передает телеканал "360".

Оказывается, пульсары окружены некой материей, которая поглощает их излучение и позитроны. Именно она отвечает за доставку антивещества на Землю. Темная материя, на которую приходится примерно четверть массы-энергии Вселенной, участвует в гравитационном, но не электромагнитном, взаимодействии.

Напомним, в конце июня 2017 года европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта обнаружили шесть гиперскоростных звезд, которые вскоре покинут Млечный Путь.

Ранее португальские и британские астрономы подсчитали число коричневых карликов в Млечном Пути. Эксперты заявили, что галактика содержит от 25 миллиардов до 100 миллиардов бурых карликов. По мнению ученых, их может быть значительно больше из-за множества тусклых светил.