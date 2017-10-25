Dni.Ru подверглись серьезной DDoS-атаке

Сайт интернет-газеты Dni.Ru пострадал в результате нападения хакеров. Злоумышленники устроили DDoS-атаку, из-за чего портал был некоторое время недоступен.

Нападению подвергся и сайт Utro.Ru. В настоящий момент оба интернет-издания работают без сбоев. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.