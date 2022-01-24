25-ый Кубок мира – грандиозный праздник танца

Вдову Градского ограбили Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
партнеры
Понедельник
24 января
Лента новостей
14:35
С лицом Лазаревой случилось страшное: Какой ужас!
14:33
"Бузова, не обижайся!": Боня облизала новую подругу Водонаеву с ног до головы
14:28
Апексимова, Повереннова, Овсиенко: как жестокий и расчетливый Николаев изранил души своих женщин
14:12
"Чертова дюжина": Кто решил заграбастать наследство вдовы Мягкова
14:10
Затворник Куравлев забыл дорогу к могиле жены
13:55
"Сплетни, интриги, расследования, суды": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор
13:43
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
13:40
Политолог назвал агрессией возможную отправку войск США в Европу
13:35
"Все говорят про онкологию": Борисова придирчиво рассмотрела вблизи "парик" Малахова
13:32
Серьезно пострадавшую в пожаре Веру Воронкову ждет новая операция
13:23
"Замедляем развитие": врачи предсказали будущее тяжелобольного Зайцева
13:09
"Она в ужасе!": Федосеева-Шукшина исчезла после слухов о свадьбе с 36-летним Алибасовым
13:06
Решетова в облегающем платье возмутила "пошлым десертом"
13:06
Чужие мужья и измены: скандальное прошлое примерной жены и матери Анны Банщиковой
13:00
Экс-любовница Макаревича после выкидыша: Я испытала облегчение
12:57
В Тюменской области соседская ссора кончилась убийством
12:36
Заподозренный в романе с танцовщицей Николаев раскрыл рождение сына
12:28
В Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья хозяйку гостиницы
12:17
"В припадке": побелевшая Орлова предстала перед народом
12:14
Ножки-спички: исхудавшей донельзя бывшей жене Грачевского поставили страшный диагноз
12:03
Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых
11:58
"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет
11:58
Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых
11:45
MaкSим засудила бывшего любовника: Дочь покинет отца
11:32
Кого коснется налог на вклады
11:21
В Иваново женщина сорвалась при попытке спуститься из окна по простыням
11:13
Наташа Королева рассказала о сильных эмоциях после скандального запрета
11:13
"Прекрасно про себя все понимаю": почему Куликова из "Склифосовского" требует отдельную гримерную
11:08
"Они не общаются после смерти Вали": друг семьи о взаимном отчуждении дочери и сына Легкоступовой
10:38
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
10:36
"Гармоничная пара": Медведеву в белом платье сняли с молодым красавцем
10:33
Истощенная Кудрявцева в ночи отправилась в больницу: Накрылась нервная система
10:32
Омские подростки сознались в тройном убийстве
10:20
59 лет для мужчины – не возраст: Заговорили о новых отношениях Лепса
10:19
Предательство жены и смерти одна за другой: что стало с бывшим мужем Началовой
10:04
Одни шортики на двоих: Билана застукали на отдыхе с близким другом
10:01
На Камчатке стая собак набросилась на ребенка
09:53
На Алтае мальчика выгоняли голышом на мороз в воспитательных целях
09:50
"Кукуха уехала": Садальский упрекнул совращенную еще ребенком Васильеву в неадекватности
09:47
Назвавший Козловского тварью публицист пообещал войну на уничтожение: Не оставляет выбора
09:39
Милявская кинулась на шею брошенному мужу Бабкиной: Я тебя люблю!
09:23
Genesis GV70: кто на новенького?
08:54
Политолог Дымов призвал Зеленского думать во время выступлений: Сочетание несочетаемого
08:53
Куда сходить в Москве: афиша с 28 января по 5 февраля
08:47
"Были столкновения": вскрылась правда об отношениях умершего Градского с женой
08:44
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
08:30
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
06:10
День памяти Феодосия Великого: традиции и приметы 24 января
04:11
"Уже взрослый парень": Слава раскрыла причины ее отсутствия в постели мужа
02:12
"Ничего себе": Пересильд показала свою дыру на камеру
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей
Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спорт
25-ый Кубок мира – грандиозный праздник танца

25-ый Кубок мира – грандиозный праздник танца

В Москве, в Кремле 22 января состоялось долгожданное событие в танцевальном спорте. Здесь прошел юбилейный 25-ый Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Организатором события выступил президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – Дни.ру.
прочитано 143 раза

Турнир должен был состояться еще в октябре, но его пришлось перенести на январь из-за объявленного в стране локдауна. Все с нетерпением ждали этого грандиозного праздника танца. Соскучиться по турнирам за время пандемии успели не только сами танцоры, но и кремлевская публика. За два последних года было перенесено несколько запланированных соревнований в Кремле. И вот теперь, когда турнир, наконец, состоялся, счастливы были все присутствующие. Атмосфера царила невероятно праздничная, приправленная приятным возбуждением и воодушевлением. Как всегда, на высоте оказалось оформление зала, в котором уже не первый год принимает активное участие Модный Дом Helena Elange. Множество цветов, вечерние наряды публики, яркие костюмы участников, живая музыка в исполнении группы под руководством Георгия Мушеева, идеальная работа звукорежиссеров и мастеров по свету, а также потрясающий, с тонким юмором конферанс бессменного ведущего Станислава Попова превратили событие в настоящий искрящийся праздник, где каждый был счастлив.

Фото: пресс-служба

Маэстро рассказал о том, что происходило на паркете в этот вечер:

"У нас сегодня великолепный состав. В профессиональном турнире приняли участие четыре лучших дуэта планеты. Буквально позавчера они выступали на открытом чемпионате Великобритании — это один из самых престижных турниров в мире. И сегодня из шести финальных пар UK четыре танцуют у нас, на нашем паркете. Еще две достойные пары заняли место в финале. И он получился очень красивым, сильным.

Весьма интересным получится и финал соревнований любителей. Великолепный дуэт из Испании стал победителем, а также много было других интересных пар как российских, так и представителей США, Болгарии, других стран.

Вечер получился насыщен событиями, соревновались еще представители направления American Smooth. Это такое совершенно удивительное соединение европейского танца, хореографии, латиноамериканского включения. В этой категории мы достигли ведущих позиций в мире, поэтому это соревнование было тоже очень красивым, на высоком уровне.

По традиции турнир Pro-Am – Professional Amateur — тоже прошел в рамках нашего события. Российские проэмщицы занимают тоже ведущие позиции в мире. Так что, и этот турнир тоже выглядел очень зрелищно.

Программа получилась динамичная, разнообразная. Я думаю, она доставила много-много радости всем, собравшимся сегодня в Кремлевском Дворце любителям танцевального спорта и всем тем, кто наблюдал за происходящим по онлайн-трансляции".

Фото: пресс-служба

Результаты соревнований, прошедших в этот день в Кремлевском Дворце, можно назвать одновременно закономерными и неожиданными. Ведь никто не мог предугадать, в какой форме подойдут к турниру танцоры после достаточно редкой в последние два года конкурсной практики.

Места распределились следующим образом:

Кубок мира Латина/Профессионалы

  1. Троелс Багер и Ина Желязкова (СЩА)
  2. Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания)
  3. Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева (Россия)
  4. Павел Звычайный и Полина Телешова (Россия)
  5. Фердинандо Иннаконе и Юлия Мусихина (Великобритания)
  6. Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия)

Кубок Кремля Латина/Любители

  1. Джоел Гомес и Кристина Беспечнова (Испания)
  2. Михаил Попов и Анастасия Дубровская (Россия)
  3. Никита Павлов и Анастасия Васильченко (Россия)

В направлении American Smooth среди профессионалов сильнейшими стали Олег Харламов и Татьяна Кудрявцева, а в категории юниоров — Артем Гирдо и Валерия Комогорова. Кубок по Pro-Am забрали Андрей Мотыль и Екатерина Жукова.

Фото: пресс-служба

Своими эмоциями поделились финалисты Павел Звычайный и Полина Телешова:

"Перед турниром у нас были самые позитивные ожидания. Хотелось получить удовольствие прежде всего. И мы его получили сразу уже в первом туре. Всегда приятно танцевать дома, всегда приятно танцевать на самом престижном турнире. У нас только что прошел чемпионат Великобритании, и сейчас, когда уже основной стресс прошел, просто эмоции, просто кайф, просто наслаждение. Не скажу, что это легко, через день после одного сложно соревнования перелететь в другую часть Европы и танцевать на еще одном, не менее значимом. Безусловно, тело не успевает восстанавливаться, но на то мы и спортсмены, мы же знаем на что мы идем, мы готовимся. Поэтому, когда ты об этом не думаешь, ты этого в принципе не замечаешь. А здесь на турнире такая атмосфера, такие эмоции, что мысли об усталости даже в голову не приходят. Так что все прекрасно!"

Несмотря на то, что зрители, регулярно посещающие все танцевальные события, проводимые в Кремле, уже привыкли к тому, что каждый раз их ждет интереснейшая развлекательная программа, всё же и они были приятно удивлены новыми артистами, и новыми образами уже хорошо знакомых исполнителей. Голос певицы Анжелиик Эланж не раз звучал на танцевальных праздниках в Кремле. Но на этот раз помимо вокала молодая исполнительница продемонстрировала публике владение и хореографией. Она подготовила интересную миниатюру Biomachines с использованием элементов таких современных направлений как хаус-денс, хип-хоп и брейкденс, где органично переплелись танцевальное и вокальное искусство.

Новая встреча с такими корифеями танца как Виктор Да Силва и Ханна Картунен была принята публикой с восхищением. Их новый номер произвел впечатление на всех. Даже танцоры, которым еще предстояли финальные выступления, вышли в зал, чтобы наблюдать за этим завораживающим действом.

Представил на суд кремлевских зрителей свои композиции и певец и скрипач-виртуоз Марио Дюранд. Его музыкальные номера добавили красок в общую палитру элегантной праздничной атмосферы турнира.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: пресс-служба
24 января 2022, 13:18

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все

Раскрыты детали лечения
Шоу-бизнес

Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали

Певица вышла на связь
Шоу-бизнес

Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых

Почему дочери не забрали ее к себе?
Шоу-бизнес

"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет

Вот она – расплата за любовь

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Тюменской области соседская ссора кончилась убийством
На Камчатке стая собак набросилась на ребенка
На Алтае мальчика выгоняли голышом на мороз в воспитательных целях
Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+