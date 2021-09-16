Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Мировое спортивное сообщество потрясено известием о трагедии. СМИ пишут, что скончался баскетбольный тренер Душан Ивкович.

По данным телеканала "360", прославленный деятель ушел из жизни в Белграде. Стоит отметить, что Ивкович работал со многими клубами мира, в том числе российскими баскетбольными командами — ЦСКА и "Динамо".