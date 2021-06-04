В посольстве ответили на задержание российской спортсменки в Париже

Посольство России во Франции было проинформировано о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже. Пресс-секретарь дипломатической миссии Александр Макогонов подчеркнул, что ведомство находится на связи с французскими властями и семьей спортсменки, передает RT. Яну Сизикову обвиняют в умышленном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос".
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