Сотни людей споют гимн для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

В России стартовала акция под названием "10песенчемпионов", которая призвана поддержать наших спортсменов на Олимпиаде в Токио.

В этом году Олимпийские игры впервые будут проходить в условиях жестких ограничений не только для России, но и абсолютно для всех стран из-за пандемии коронавируса. Однако российским спортсменам придется особенно трудно, ведь они будут выступать под запретом на использование национальных символов. В связи с этим россиян решили поддержать сограждане.

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29 июня в Москве в онлайн-формате состоялась пресс-конференция, посвященная старту народного проекта в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио «ВЕРИМ В РОССИЮ!». Среди участников были Елена Исинбаева и Ирина Роднина.

В ходе конференции студенты, члены АССК России выступили с инициативой провести всероссийский флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Благодаря акции любой желающий в поддержку российских олимпийцев сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях видео с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Все ролики объединят в один, чтобы показать масштаб народной поддержки.

Инициативу народного движения уже поддержали Всероссийская федерация школьного спорта и Союз спортсменов России. Студенты и школьники первыми приняли участие в проекте. Партнером-волонтером инициативы выступил продюсерский центр Тимура Ведерникова, который уже приступил к съемкам в российских регионах.

Участникам акции предлагают исполнить Государственный гимн России, песню Елки "Все зависит от нас", композицию Аллы Пугачевой "Нас бьют – мы летаем", Муслима Магомаева "Падали, но поднимались", А. Хворостяна, "Есть только миг" и многие другие.

"Особенно важно, чтобы каждый российский спортсмен, каждый член сборной чувствовал поддержку всей страны. И, несмотря на то, что на трибунах не будет видно российских болельщиков с флагами и не будет слышна русская речь, наши спортсмены будут помнить, что они представляют великую страну, великий народ", — отметила Елена Исинбаева.



Ирина Роднина заявила, что проект важен не только для спортсменов, но и для болельщиков, ведь люди не только принимают участие в масштабном празднике, но и поддерживают сборную своей страны. Цель проекта – объединение всех людей, всей страны в поддержке российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.