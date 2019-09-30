Освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Воскресенье 29 сентября
Лента новостей
22:08
"Ком в горле": слова Валерии об уходе заставили народ рыдать
18:24
"Опухшая и нечесаная": Чехову заласкали за фото "только из постели"
17:28
Ушлый Лукашенко пытается прогнуть непокорного Зеленского
17:13
Оголившаяся Боня возбудила жителей Монако
15:48
"Хочет все исправить": Рудковская замолвила слово за оскандалившегося Билана
15:10
"Ты настоящий отец!": народ в восторге от милого видео Галкина с детьми
13:42
"Так нельзя": россияне в шоке от неприкрытого хамства Навки
12:27
Зеленскому врезали за Меркель
11:54
Горюющая Цымбалюк-Романовская с трепетом вспомнила о времени с Джигарханяном
11:43
"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова
11:25
"Я не боюсь узнать твою любовь на вкус": толпа возбужденых геев порвала Лазарева
11:22
Собчак и Борисов подрались из-за лакомого куска
10:18
Внезапная смерть сильно ударила по Орбакайте
10:15
Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома
08:01
"Окончательно осиротел": Киркоров убит страшным известием
06:32
Хилькевич пожаловалась на проблемы в семье
04:19
20-летняя дочь Агутина и Варум в кружевном наряде сразила всех наповал
02:23
"Глаз не оторвать": Бондарчук в дерзком мини похвасталась стройными ногами
00:05
Выбрала имя: Летучая рассказала о прибавлении в семье
22:37
"Разгласили врачебную тайну": Малахов наплевал на волю умирающего актера
20:14
Лорак отпраздновала день рождения появлением без белья
18:22
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с наркотиками в трусах (видео)
17:37
Порошенко лишился ценного союзника
17:11
"Купите, нам покажите, хотим все знать!": народ требует опубликовать фото Заворотнюк в реанимации
16:43
"На порог не пустил бы": оскандалившегося Друзя предложили пожизненно отлучить от телевидения
16:28
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
16:12
"У меня просто нет слов": Хазанов скорбит из-за тяжелой утраты
15:28
Жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили
15:16
49-летний рыжий из "Иванушек" высказался о связи с 21-летней моделью
14:48
Народный артист России напал с ножом на врача
14:38
Володин выразил соболезнования близким и коллегам Захарова
14:25
"Светлая память": страшная трагедия пришибла Собчак
13:50
Лукашенко крепко досталось после громкого заявления о Крыме
13:19
Непростой выбор стал судьбоносным для Анастасии Заворотнюк
12:53
Победившим смертельный рак Рыбину и Сенчуковой указали на новую опасность
12:27
Умер режиссер Марк Захаров
12:11
Николаев обнародовал редкое видео Пугачевой
11:36
"На всю страну целуешь мужские гениталии": Тодоренко прилюдно прошлась по Успенской
11:12
"Он не думал уходить": Матвиенко рассказал о состоянии Расторгуева после пересадки почки
10:57
Популярного музыканта настигла страшная беда
10:49
Известный блогер открестился от романа с Бузовой
10:36
"Мертвая царевна": изменившаяся Гагарина вызвала оторопь
10:01
"Можно только молиться о ее душе": Волочкова обратилась к поклонникам Заворотнюк
08:17
Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
06:27
"Женственная красота": 30-летнюю Муцениеце облобызали с ног до головы
04:14
"Перестирывать грязное белье": опозорившемуся Малахову порекомендовали взять пример с Урганта
02:00
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
00:04
"Все сходим с ума": Пригожин взорвался после появления развратного видео
22:28
В Екатеринбурге экстренно сел самолет
22:20
Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
22:19
"Ты бессилен!": известная певица высказалась в адрес мужа Заворотнюк
22:01
Слюнявый дамский угодник: Маркл раскрыла неожиданное прозвище сына
21:50
"Жара-жаришка!": Лобода показала максимальный уровень сексуальности
21:26
"Как вы могли?": к обвенчавшим глумливую Собчак священникам появились вопросы
21:24
Недавно оправившийся после больницы Джигарханян вышел в свет
21:12
"Такая глупость!": возмущенный Джигурда высказался о запрете курения на балконах
21:08
В Удмуртии подросток погиб в страшной аварии с мотоциклом
20:46
"Мамочке спасибо": Кудрявцева проговорилась об отношениях с несостоявшейся тещей
20:38
"Лечить уже было поздно": Малахов рассказал о пережитом потрясении Заворотнюк
20:30
На станции "Киевская" под поезд упал пассажир
20:02
Жительница Уфы разбила автомобиль соседа чайником
19:54
Захарова ответила на "русский след" в скандале Трампа с Зеленским
19:40
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
19:15
"На спине!": Виторган похвастался достижениями сына Собчак
19:12
"Я больше так не хочу!": Седокова открыто заявила о своих желаниях
19:02
"Проснись, у тебя сын!": русская модель взывает к совести бросившего ее короля Малайзии
18:53
Актер ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
18:01
Меган Маркл знает? Прикрывший гениталии принц Гарри рискнул жизнью
17:31
Канделаки досталось за домашнее насилие
17:21
Русский Север очистят от нелегальных свалок
17:02
Народ молится о погибшей звезде сериала "Физрук"
16:55
"Морская нимфа": мокрая Старшенбаум привела россиян в дикий экстаз
16:35
"Для меня она – близкий человек": вдова Караченцова высказалась о Пугачевой
16:20
"На Маяк съезди": Бузова поделилась неожиданными подробностями личной жизни
16:18
Объявлено о бегстве трусливого Порошенко за границу
16:15
Кожевникова забыла надеть бюстгальтер на показ нижнего белья
16:07
"Никогда такого не будет!": предложение Пугачевой привело в бешенство известного поэта-песенника
15:42
Звезду "Глухаря" экстренно госпитализировали
15:27
Акиньшина продемонстрировала блудодеяние
15:13
"Крутяк": Дайнеко потрясла россиян своими ягодицами (видео)
15:10
Дума передаст материалы по Deutsche Welle правоохранителям
15:02
Эксцентричная Волочкова оказалась на "Битве экстрасенсов"
14:47
"Ты же мать!": Пынзарь взбудоражила россиян пикантным снимком
14:45
В Петербурге собака помогла поймать извращенца
14:45
"Были надежды": в России указали на причину бед Украины
14:25
"Люблю тебя до неба!": Батрудинов публично признался в своих чувствах
14:19
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
14:11
Сексуальная Подольская возбудила россиян своими прелестями
14:02
Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям
13:56
Применили силу: Зеленский угодил в чудовищный скандал
13:41
Соратников Зеленского втянули в гей-скандал
13:17
"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак
13:04
"Снимите это немедленно!": Галкина пропесочили в хвост и гриву
13:01
Оплевал весь народ: униженные киргизы требуют извинений от нахала Малахова
12:43
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
12:42
"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире
12:34
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
12:31
"Спасибо за любовь": Гузеева спровоцировала слухи о романе со знаменитым артистом
12:30
Виктория Боня лишилась обоняния из-за беременности
12:27
Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
"Все сходим с ума": Пригожин взорвался после появления развратного видео
"Ты бессилен!": известная певица высказалась в адрес мужа Заворотнюк
"Перестирывать грязное белье": опозорившемуся Малахову порекомендовали взять пример с Урганта
Спорт

Освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за спортсменов, высмеянных их коллегой Андреем Аршавиным. Футболист нелестно высказался после известия о том, что Мамаев и Кокорин не останутся без работы.
прочитано 75 раз

Собеседник "Дни.ру" признался, что если бы ему еще пару лет назад сказали, что Павел Мамаев будет играть за клуб "Ростов", он бы сильно удивился такому выбору игрока. "Однако за это время произошли события, за которые Кокорину и Мамаеву пришлось отсидеть некоторое время в тюрьме", - напомнил он.

ПО ТЕМЕ

Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились

"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева

Стало известно о тренировках освободившегося Кокорина

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Я уверен, что на выбор Павла повлияло то, что "Ростов" лидирует в чемпионате России, да и тот факт, что возглавляет команду Валерий Карпин. Как мы с вами знаем, после выхода из тюрьмы обычно люди не могут найти работу, а тут мгновенно Мамаев и Кокорин ее обрели, причем в клубах, которые являются лидерами чемпионата России", – отметил эксперт.

Вадим Манукян констатировал, что Кокорин остался в "Зените", а Мамаев из одного южного города переехал в другой. "И пусть Андрей Аршавин иронизирует по этому поводу, но каждый имеет право на второй шанс", - резюмировал эксперт.

Ранее бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин оценил востребованность Мамаева и Кокорина. "Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы", – едко заявил спортсмен в эфире телеканала "Матч Премьер".

Отметим, что наряду с теми, кто поддерживает Мамаева и Кокорина, есть многочисленная армия тех, кто травит футболистов, считая, что они легко отделались за содеянное. Напомним, футболисты вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО "Бутырка", а летом были этапированы в колонию общего режима.

Автор: 30 сентября 2019, 00:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко лишился ценного союзника
Лукашенко крепко досталось после громкого заявления о Крыме
Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
"Были надежды": в России указали на причину бед Украины

Шоу-бизнес

"Купите, нам покажите, хотим все знать!": народ требует опубликовать фото Заворотнюк в реанимации
"У меня просто нет слов": Хазанов скорбит из-за тяжелой утраты
"На порог не пустил бы": оскандалившегося Друзя предложили пожизненно отлучить от телевидения
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с наркотиками в трусах (видео)

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
Станислав Попов: Кубок мира станет настоящим праздником латиноамериканского танца
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Шоу-бизнес

"Я не боюсь узнать твою любовь на вкус": толпа возбужденых геев порвала Лазарева

Гомосексуалы возбудились от сексуального певца
Шоу-бизнес

"Светлая память": страшная трагедия пришибла Собчак

Телеведущая не может оправиться после печального известия
Шоу-бизнес

"Так нельзя": россияне в шоке от неприкрытого хамства Навки

Фигуристку обвинили в обмане зрителей
Шоу-бизнес

"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова

Балерина сделала шокирующие признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru