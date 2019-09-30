Освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за спортсменов, высмеянных их коллегой Андреем Аршавиным. Футболист нелестно высказался после известия о том, что Мамаев и Кокорин не останутся без работы.

Собеседник "Дни.ру" признался, что если бы ему еще пару лет назад сказали, что Павел Мамаев будет играть за клуб "Ростов", он бы сильно удивился такому выбору игрока. "Однако за это время произошли события, за которые Кокорину и Мамаеву пришлось отсидеть некоторое время в тюрьме", - напомнил он.

"Я уверен, что на выбор Павла повлияло то, что "Ростов" лидирует в чемпионате России, да и тот факт, что возглавляет команду Валерий Карпин. Как мы с вами знаем, после выхода из тюрьмы обычно люди не могут найти работу, а тут мгновенно Мамаев и Кокорин ее обрели, причем в клубах, которые являются лидерами чемпионата России", – отметил эксперт.

Вадим Манукян констатировал, что Кокорин остался в "Зените", а Мамаев из одного южного города переехал в другой. "И пусть Андрей Аршавин иронизирует по этому поводу, но каждый имеет право на второй шанс", - резюмировал эксперт.

Ранее бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин оценил востребованность Мамаева и Кокорина. "Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы", – едко заявил спортсмен в эфире телеканала "Матч Премьер".

Отметим, что наряду с теми, кто поддерживает Мамаева и Кокорина, есть многочисленная армия тех, кто травит футболистов, считая, что они легко отделались за содеянное. Напомним, футболисты вышли на свободу 17 сентября. С октября прошлого года они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Сначала спортсмены находились в СИЗО "Бутырка", а летом были этапированы в колонию общего режима.