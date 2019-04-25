Жалкий Мамаев прилюдно опозорился в суде
В Москве продолжается громкий процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым вменяют хулиганство после двух драк в центре столицы.
Заседания длятся уже десять дней. Суд заслушал показания свидетелей со стороны обвинения и теперь приступил к допросу свидетелей со стороны защиты. Так, сегодня показания давала уроженка Владивостока Алена Шинкарева.
Как пишет Telegram-канал Mash, девушка была в компании футболистов – познакомилась с младшим Кокориным в клубе "Секрет Рум", потом отправилась в другое элитное местечко – "Эгоист". Шинкарева рассказала свою версию произошедшего, но всех удивила выходка одного из обвиняемых.
В разгар заседания Павел Мамаев попросил сделать перерыв: "Ваша честь, очень в туалет хочется". Судья Елена Абрамова ответила: "Главное, очень вовремя", – приводит выдержку диалога в своем Telegram-канале Елена Миро. Сама она так прокомментировала происходящее: "Обоссался, бывает".
Напомним, что Кокорин и Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в октябре 2018 года. В начале апреля срок их пребывания в СИЗО продлили до 25 сентября.
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