Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
Во время суда над спортсменами их друг и свидетель происшествия рассказал, почему потерпевший чиновник Денис Пак нецензурно выразился в адрес футболистов. Он отметил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев изображали в кафе интимную близость с девушками и своими друзьями.
Из опроса прокурором товарища футболистов выяснилось, что девушка, пришедшая с Кокориным, садилась на него сверху и опускалась под стол, имитируя половой акт.
"Скажите, а кто-то из мужчин после этого садился на Кокорина-старшего сверху?" – цитирует прокурора из зала суда телеканал "360". Свидетель ответил, что это был футболист Геннадий Куропаткин.
По показаниям Карена Григоряна, глава департамента Минпромторга Денис Пак подошел сделать замечание перешедшей грань приличия компании, когда на нападающем "Зенита" сидел Куропаткин, а на Мамаеве лежала девушка. Примечательно, что на слушании по делу Кокорина и Мамаева присутствовали жены обоих футболистов.
Напомним, Кокорина и Мамаева, а также младшего брата первого и их друга Александра Протасовицкого задержали в октябре прошлого года. Их обвинили в двух драках в Москве. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей футболистов.
В Москве прощаются с легендарным кинорежиссером
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Адвокат раскрыл отношения бывших супругов
В Москве простились с любимым актером
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Как думаете: убила старуха Диану?
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
Лена Миро-скандальный уродец.
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание