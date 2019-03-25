У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель

У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился защитник. Тележурналист Дмитрий Киселев вступился за дебоширов.

В своей программе "Вести недели" Киселев напомнил о призыве Владимира Путина не злоупотреблять такой мерой пресечения, как арест. В связи с этим журналист обратился к тем, от кого зависят судьбы людей. "Надо выдавливать из себя маленького Сталина", – предложил следователям и судьям Киселев.

Одним из примеров необоснованного содержания в СИЗО ведущий назвал историю с Мамаевым и Кокориным. "Неужели пьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Все свидетели и потерпевшие понятны, никаких хитроумных схем", – возмущался Киселев тем, что футболисты с октября прошлого года сидят за решеткой.

Журналист полагает, что такая пауза в тренировках на поле для профессионального спортсмена просто губительна, грозит потерей формы и сломом судьбы. Киселев предложил оштрафовать дебоширов "на миллионы долларов каждого" и из этой суммы половину перечислить в счет государству, а другую – в качестве компенсации пострадавшим.





Видимо, услышав Киселева, следствие по делу Кокорина и Мамаева сообщило сегодня, 25 марта, что расследование их дела завершено. Обвинительное заключение утвердил прокурор, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Спортсменам и двум их соучастникам инкриминируют три статьи – хулиганство, побои и нанесение легкого вреда здоровью.

Напомним, что Кокорин и Мамаев 7 октября 2018 года избили в Москве водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга. Спустя три дня футболистов отправили в "Бутырку", где они находятся до сих пор. Все апелляции адвокатов спортсменов суд отклонял, несколько раз продлевая им срок ареста.