Жена оскалилась после пинка Мамаеву

Супруга футболиста Алана Мамаева отреагировала на информацию о том, что ФК "Краснодар" хочет расстаться с полузащитником. Павел Мамаев останется в команде как минимум до выхода из СИЗО.

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий дал интервью YouTube-каналу "Русские норм", в котором заявил, что у клуба были причины, чтобы расторгнуть контракт со спортсменом. Также он отметил, что ему не нравится, что из Павла Мамаева и Александра Кокорина делают отрицательных или положительных героев.

Галицкий сообщил, что клуб подал заявление в палату по разрешению споров. Оказалось, что Мамаеву в "Краснодаре" хотели "дать пинка" сразу, как только услышали об аресте. Однако это не так-то просто.

Узнав о том, что с футболистом хотят проститься, его супруга показала зубы. "Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично – переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже", – цитирует Алану Мамаеву сайт "Комсомольская правда".

Если футбольный клуб все же попытается расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, ему придется выплатить штраф. Напомним, что 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Павлу Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину.