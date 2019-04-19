Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева

Драка Кокорина и Мамаева в "Кофемании" полностью попала на видео. Ролик с похождениями футболистов-дебоширов появился в Сети.

Форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" избили двух чиновников в "Кофемании". Видео с дракой Кокорина и Мамаева длится около 12 минут – ровно столько времени заняла "разборка", устроенная футболистами в кафе.

На видео снято, как Александр Кокорин подходит к столу, за которым сидят чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Футболист сразу же хватает стул. Кто-то из компании пытается его остановить, но форвард "Зенита" все же успевает ударить Пака стулом по голове.

Тут же подключается брат футболиста Кирилл Кокорин, он бьет чиновника кулаком. Остальная компания и сотрудники заведения пытаются успокоить дебоширов, а Александр тем временем отходит в сторонку, обнимается с девушкой и с улыбкой наблюдает за развитием конфликта.

Денис Пак что-то пытался объяснить нападавшим, их пытались успокоить охранники кафе. Однако драка Кокорина и Мамаева не утихла: вскоре попытавшийся успокоить буянов гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу – от Павла Мамаева, а друг футболистов Александр Протасовицкий взял его на удушающий прием, передает РЕН ТВ.

Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября. Две драки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника

