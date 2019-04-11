Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева

В деле Кокорина и Мамаева появились новые данные. О подробностях потасовки рассказал избитый футболистами водитель.

Кокорин и Мамаев избивали водителя ведущей Первого канала ногами. Виталий Соловчук, пострадавший в драке со спортсменами в октябре прошлого года, дал показания в Пресненском суде Москвы.

По его словам, драка с участием нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева началась около семи часов утра. Соловчук находился в автомобиле рядом с гостиницей "Пекин". К нему в машину неожиданно села незнакомая пьяная девушка. Водитель предложил ей выйти из машины, девушку увел молодой человек.

Сразу после этого рядом разбилось стекло и осколки полетели в автомобиль Соловчука. "Я вышел посмотреть, повреждена ли машина. Навстречу мне двигались Кокорин и Мамаев", – рассказал водитель.

Мамаев схватил водителя за подбородок и ударил в лицо. Соловчук пытался убежать, но его догнали Мамаев и младший брат Александра Кокорина Кирилл. А Мамаев в прыжке ударил пострадавшего в грудь.

Упавшего на землю Соловчука Кокорин и Мамаев избивали около 10 минут. Дебоширов пыталась остановить девушка, однако ей посоветовали не мешать. Напоследок Кокорин пригрозил водителю, чтобы тот не вздумал писать заявление в полицию.

Сразу две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина, напоминает "Р-Спорт".