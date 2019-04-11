Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев избивали водителя ведущей Первого канала ногами. Виталий Соловчук, пострадавший в драке со спортсменами в октябре прошлого года, дал показания в Пресненском суде Москвы.
По его словам, драка с участием нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева началась около семи часов утра. Соловчук находился в автомобиле рядом с гостиницей "Пекин". К нему в машину неожиданно села незнакомая пьяная девушка. Водитель предложил ей выйти из машины, девушку увел молодой человек.
Сразу после этого рядом разбилось стекло и осколки полетели в автомобиль Соловчука. "Я вышел посмотреть, повреждена ли машина. Навстречу мне двигались Кокорин и Мамаев", – рассказал водитель.
Мамаев схватил водителя за подбородок и ударил в лицо. Соловчук пытался убежать, но его догнали Мамаев и младший брат Александра Кокорина Кирилл. А Мамаев в прыжке ударил пострадавшего в грудь.
Упавшего на землю Соловчука Кокорин и Мамаев избивали около 10 минут. Дебоширов пыталась остановить девушка, однако ей посоветовали не мешать. Напоследок Кокорин пригрозил водителю, чтобы тот не вздумал писать заявление в полицию.
Сразу две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина, напоминает "Р-Спорт".
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Музыкант устал от обвинений
Артистка продемонстрировала изменения в фигуре
Она осмелилась высказать свое мнение
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
что нравиться девушкам
Два кило картошки
Межрасовый брак
Самоубийство это больно?
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Грудное вскармливание
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
Седловидная матка