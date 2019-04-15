Мамаева задушили в автозаке
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев страдает во время перевозки из СИЗО в суд. Как отмечают наблюдатели, даже профессиональному спортсмену трудно переносить отсутствие вентиляции – что уж говорить об обычных гражданах.
"Транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно и в целом тяжело гражданам", – заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
По данным Мельникова, нелегко приходится не только Павлу Мамаеву, но и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. У спортсмена больное колено – при этом к нему до сих пор не допустили врача, сообщил секретарь ОНК изданию "Р-Спорт".
3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину еще на полгода – до 25 сентября. Напомним, сразу две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита" произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
Насколько длительным будет заключение для Александра Кокорина и Павла Мамаева – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждет реальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются. Эксперты считают, что заключение окажется достаточно длительным – так что после освобождения Кокорин и Мамаев едва ли вернутся в профессиональный футбол.
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