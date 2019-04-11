Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей

В деле о драке футболистов в кафе появились новые подробности. Свидетели рассказали, что Александр Кокорин пришел в заведение вместе с любовницей. О том, почему гражданская жена спортсмена отказалась комментировать эту новость, рассуждает блогер Лена Миро.

Как сообщили СМИ, Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафе неизвестная девушка "сидела верхом" на футболисте. В беседе с репортерами гражданская жена спортсмена отметила, что ничего нового для себя в зале суда не услышала, и добавила, что сейчас ее волнуют другие проблемы.

Лена Миро призналась, что не понимает, как женщина может спокойно жить со спортсменом, который уехал в Москву праздновать юбилей отношений с другом, а после оказался в объятиях любовницы. "Знала. Знает. Спокойно живет с Кокориным", – подчеркнула она.

По мнению блогера, Дарье абсолютно "наплевать на то, что ее мужа совокупляли". Она не подала на развод и не видит в произошедшем ничего аморального или обидного. Валитова с нетерпением ждет, когда освободят ее супруга, ведь тогда он продолжит давать ей деньги.

Миро заявила, что женщина преследует корыстные цели. В качестве подтверждения она напомнила, что в прошлом Дарья имела "краткосрочный роман" с рэпером Тимати, который длился всего две встречи, и некоторое время жила с певцом Владом Топаловым, пока не встретила Александра Кокорина.

Лена заявила, что такое циничное отношение Валитовой к измене – лучшее наказание для футболиста. "Они ведут себя в отношении окружающих как потребители, так в их отношении люди ведут себя так же. Быть женатым на женщине, которую интересуют лишь твои деньги, это – самое то для моральных уродов", – заключила блогер.