Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
Свое оружие Елизавета Туктамышева показала в Instagram. 22-летняя фигуристка подчеркнула, что она боец, и намерена вернуться на вершину.
Напомним, что Елизавета Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Спортсменка едет на турнир в статусе запасной. Многие эксперты считают, что справедливее было бы включить в основу команды ее, а не Евгению Медведеву.
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