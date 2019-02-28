Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
Решение тренерского совета стало большим разочарованием для Туктамышевой. Российская фигуристка призналась: она до последнего верила, что ее включат в заявку.
"Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь", – написала Туктамышева в Twitter.
Как сообщалось, Федерация фигурного катания на коньках России изменила состав сборной, которая едет на чемпионат мира в Японию. Первоначально в команду входили Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Однако Константинова участвует в Универсиаде, которая пройдет в Красноярске, поэтому ее пришлось заменить.
На вакантное место претендовали серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева и бронзовый призер Гран-при-2018 Елизавета Туктамышева. 19 членов тренерского совета проголосовали за Медведеву, за Туктамышеву – только семь человек.
Решение тренерского совета раскритиковала и вице-чемпионка мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова. По ее мнению, ехать на ЧМ должна была Туктамышева.
Леонова напомнила, что Медведева не очень хорошо выступила на Гран-при, а на чемпионате России провалила короткую программу. А Туктамышева в чемпионате России вообще не участвовала, зато в финале Кубка показала тройной аксель, приводит слова чемпионки Sport24.
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