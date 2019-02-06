Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля. Суд продлил срок содержания под стражей футболистам-дебоширам.

Защита спортсменов была уверена: у нее достаточно аргументов, чтобы Кокорину и Мамаеву изменили меру пресечения. В частности, адвокат Кокорина убеждал суд, что футболисту грозит инвалидность, если он останется за решеткой. Игрок продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок – ему нужно работать в спортзале, а в СИЗО нет условий для тренировок.

Адвокат Мамаева предложил отпустить его подзащитного под залог в шесть миллионов рублей. Его коллега из "группы поддержки" Кокорина готов был заплатить десять миллионов. Однако судьи были непоколебимы - футболисты останутся в СИЗО до 8 апреля.

Заседание по делу Кокорина и Мамаева прошло 6 февраля в московском Тверском районном суде. Футболистов обвиняют в избиении чиновников Минтранса и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На заседании появилась подруга Кокорина Дарья Валитова.

У родственников обвиняемых решение суда вызвало шок. Они - как, впрочем, и сами Кокорин с Мамаевым, – признают, что спортсмены виновны, но не заслуживают столь серьезного наказания. К тому же вердикт судей означает, что футболисты не примут участие в российском первенстве, которое стартует в конце февраля, отмечает Teleprogramma.pro.

Учитывая, что Кокорин с Мамаевым пробудут за решеткой как минимум шесть месяцев, перспективы их возращения в большой футбол весьма туманны. Кокорину, в частности, предстоит длительная реабилитация, которая неизвестно чем завершится. А Мамаева его команда не включила в матчи еврокубков.