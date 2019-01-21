"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и его друг, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев остаются в СИЗО – срок ареста им был продлен до 8 февраля. Преданные фанаты не оставляют спортсменов своим вниманием, футболисты ведут с ними активную переписку.
Одно из писем оказалось в распоряжении издания "Невские новости". В нем нападающий "Зенита", отвечая одному из болельщиков, весьма нелестно отозвался о россиянах. "Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", – пишет Кокорин.
Напомним, футболисты 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу. Дебоширы оказались в следственном изоляторе, позже им продлили срок ареста до 8 февраля.
На днях Александр Кокорин пожаловался, что в "Бутырке" нет бассейна. Футболист заявил: ему необходимо плавать для того, чтобы не болело травмированное колено.
Адвокат Кокорина Светлана Метегина рассказала, что нападающий футбольного клуба "Зенит" отказывается от принятого в СИЗО рациона – но вовсе от этого не страдает. Ему присылают продукты мать с отцом, а сам Кокорин часто делает заказы в интернет-магазинах.
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