"Хочу на волю": Кокорина разнесли за покаяние в СИЗО
Нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину стоило бы рассказать о своих новых взглядах на жизнь в суде. Если футболист покажет, что раскаялся в совершенном преступлении и возместил потерпевшим ущерб, это может стать смягчающим вину обстоятельством – но и только. Приговор в любом случае будет, уверен адвокат Тимур Маршани.
"Все его покаянные письма являются только желанием показать обществу, что он раскаивается в совершенном преступлении. Но для приговора и рассмотрения дела в суде это не будет иметь существенного значения. Кокорин должен представить доказательство того, что компенсация морального вреда выплачена, как и расходы на лечение", – заявил юрист в эфире НСН.
По словам адвоката, Кокорин должен показать суду, что полностью раскаивается и признает себя виновным. Он ни в коем случае не должен перекладывать вину на других.
Напомним, Александр Кокорин опубликовал письмо с извинениями. Футболсит попросил прощения у болельщиков, футболистов и тренерского штаба "Зенита" – за то, что не может участвовать в тренировках и соревнованиях. Кроме того, спортсмен, по его словам, осознал свою ошибку.
"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша", – написал Кокорин.
6 февраля суд в Москве решит вопрос о продлении ареста братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и его другу Александру Протасвицкому. Компания устроила две драки в центре Москвы. Обвиняют дебоширов по двум статьям – "побои" и "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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