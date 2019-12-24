Косторная может сняться с чемпионата России

Похоже, в мире фигурного катания начался "спортсменопад". Стало известно, что Алена Косторная может отказаться от участия в чемпионате России.

Юную ученицу Этери Тутберидзе знают как профессионала в мире большого спорта. Несмотря на свой возраст, Алена успела стать победительницей финала Гран-при. Поклонники 16-летней спортсменки рассчитывали увидеть ее на чемпионате России по фигурному катанию, однако есть вероятность того, что девушка будет вынуждена сняться с соревнований.

Как рассказал журналист Василий Конов, по непроверенным данным источников, участие Алены Косторной в состязаниях под вопросом. Впрочем, он также заметил, что окончательного решения по этому поводу нет, как и подтверждения информации. Сотрудник прессы не уточнил, откуда у него эти сведения.

"Пока это все на уровне слухов, но если Алена не сможет принять участие в чемпионате, то перед федерацией встанет вопрос, что делать с составом на чемпионат Европы. Просто представьте себе ситуацию – первое и второе места на ЧР, например, у Трусовой и Щербаковой, а третье у – Медведевой или Туктамышевой. Даже подумать страшно, как заштормит при замене", – отметил Конов в своем телеграмм-канале.

Он добавил, что информация будет подтверждена или опровергнута в среду. Журналист надеется, что слухи о снятии Косторной с соревнований останутся слухами, однако отметил, что такие разговоры идут уже не первый день.

"Никаких фото или видео с тренировок после финала Гран-при в публичном пространстве не было. "Инстаграм" Алены без обновления уже десять дней, хотя это и не рекорд. Раньше паузы в публикациях бывали и больше", – подытожил Василий.